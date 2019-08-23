Агент Сутормина прокомментировал решение футболиста отблагодарить своего первого тренера

Теги зенит санкт-петербургалексей сутормин

Агент Сутормина прокомментировал решение футболиста отблагодарить своего первого тренера

Агент Алексея Сутормина Александр Клюев рассказал, что думает о решении футболиста заплатить своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности.

"Алексей действительно решил перевести деньги своему первому тренеру и делает это по своей личной инициативе. Таково его желание и его решение", - сказал Клюев.

25-летний Сутормин 29 июня перешел в "Рубин" из "Оренбурга", однако через несколько дней стало известно, что на футболиста претендует "Зенит".

В начале июля "Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом.

А еще: Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"| http://soccernews.ru
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