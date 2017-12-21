Агент: "Ташаев хочет остаться в "Динамо"

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Агент: "Ташаев хочет остаться в "Динамо"

Агент полузащитника "Динамо" Александра Ташаева Алан Агузаров опроверг информацию о том, что его клиент требует от клуба один миллионов евро в качестве подъемных за продление контракта.

"Честно говоря, смешно читать комментарии отдельных людей, которые рассуждают о непонятных суммах и дезинформируют народ. Гнались бы мы за деньгами, точно бы уже были в другом месте. Так что болельщики "Динамо" могут не переживать. Саша хочет остаться в "Динамо" и это главное. Вопрос лишь в формальностях, которые не носят финансовый характер.

Ташаев на 99 процентов останется в "Динамо". И это именно тот случай, когда деньги не берут верх над патриотизмом и моральными ценностями. Потому что условия его контракта значительно не меняются. Ни о каком миллионе подъемных и миллионе зарплаты речи и близко не идет и никогда не шло", - приводят слова Агузарова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 23-летний Ташаев может перейти в "Спартак".

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