Агент Ташаева: "Переговоры со "Спартаком"? Без комментариев"

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Агент Ташаева: "Переговоры со "Спартаком"? Без комментариев"
Агент полузащитника "Динамо" Александра Ташаева Алан Агузаров прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

"Мы не можем договориться с "Динамо" о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос. Правда ли, что ведутся переговоры со "Спартаком"? Без комментариев", - приводят слова Агузарова российские СМИ.

Напомним, что нынешний контракт футболиста с "бело-голубыми" рассчитан до 31 мая 2018 года.

Не пропустите: "Спартак" интересуется хавбеком "Динамо". | http://soccernews.ru

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