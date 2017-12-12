Агент Ташаева: "Переговоры со "Спартаком"? Без комментариев"



Агент полузащитника "Динамо" Александра Ташаева Алан Агузаров прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

"Мы не можем договориться с "Динамо" о продлении контракта Ташаева. И договоримся ли – большой вопрос. Правда ли, что ведутся переговоры со "Спартаком"? Без комментариев", - приводят слова Агузарова российские СМИ.

Напомним, что нынешний контракт футболиста с "бело-голубыми" рассчитан до 31 мая 2018 года.

Не пропустите: "Спартак" интересуется хавбеком "Динамо". | http://soccernews.ru