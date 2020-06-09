Агент Ташаева прокомментировал информацию о желании игрока покинуть "Спартак"

Алан Агузаров, агент полузащитник "Спартака" Александра Ташаева, прокомментировал информацию о том, что футболист хочет разорвать контракт с московским клубом.

"Мы подобное не планировали. К сожалению, Саша пока не может тренироваться с командой, поэтому вернулся из аренды досрочно. После перенесенной зимой операции продолжает восстанавливаться. Выслушаем, что думает руководство и тренерский штаб "Спартака", будем от этого отталкиваться", - приводит слова Агузарова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 25-летний Ташаев выступал за "Рубин" на правах аренды. В составе казанского клуба он провел восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

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