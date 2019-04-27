Агент Ташаева: "Впервые слышу информацию о том, что "Спартак" хочет расстаться с ним"

Теги спартак москваалександр ташаев

Агент Ташаева: "Впервые слышу информацию о том, что "Спартак" хочет расстаться с ним"

Агент игрока "Спартака" Александра Ташаева Алан Агузаров опроверг информацию о том, что его клиент покинет московский клуб. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, Ташаева и еще ряд футболистов покинут "Спартак" по окончании сезона. 

"Впервые слышу информацию о том, что "Спартак" хочет расстаться с Ташаевым. Он в последнее время регулярно играет и никуда не собирается уходить", - сказал Агузаров. 

Ташаев перешел в "Спартак" из "Динамо"летом 2018 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 13 матчах и сделал 1 ассист.

А еще: Глушаков покинет "Спартак" по окончании сезона | http://soccernews.ru

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