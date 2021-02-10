Агент Тайсона высказался об интересе к бразильцу со стороны российский клубов
Диего Дарнеллес, агент бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона, прокомментировал информацию, что его клиентом интересуются российские клубы.
"Никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что Тайсон окажется в России летом? Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов и очень хочет вернуться на родину", - приводит слова Дарнеллеса "Евро-футбол.Ру".
В нынешнем сезоне 33-летний Тайсон провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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