Агент Тельо опроверг интерес "Зенита" к игроку
Фото инстаграм Кристиана Тельо
Хосе Мария Оробитг, агент вингера "Бетиса" Кристиана Тельо, не подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в питерский "Зенит".
"Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было", - сказал агент.
Рыночная стоимость воспитанника "Барселоны" - 7,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Тельо сыграл за "Бетис" 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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