Агент Тельо опроверг интерес "Зенита" к игроку

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Агент Тельо опроверг интерес "Зенита" к игроку

Фото инстаграм Кристиана Тельо

Хосе Мария Оробитг, агент вингера "Бетиса" Кристиана Тельо, не подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в питерский "Зенит".

"Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было", - сказал агент.

Рыночная стоимость воспитанника "Барселоны" - 7,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Тельо сыграл за "Бетис" 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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