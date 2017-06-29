Агент: "Тельо отказал "Спартаку" и "Зениту"

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Агент: "Тельо отказал "Спартаку" и "Зениту"

Агент полузащитника "Барселоны" Кристиана Тельо Хосе Мария Оробитг заявил, что его клиент отказался предложений российских клубов.

"Это не "Зенит" отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в "Зенит". Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского. Также Тельо отказался от предложения московского "Спартака" – он не захотел ехать в Россию", - приводят слова Оробитга российские СМИ.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего Тельо является "Бетис". Последние два сезона хавбек выступал на правах аренды за "Порту" и "Фиорентину".

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