Агент Тиаго Силвы не исключил возвращения игрока в "Милан"

Агент защитника ПСЖ Тиаго Силвы, Пауло Тониетто рассказал, что думает о будущем своего клиента в парижском клубе.

"По поводу продления контракта с ПСЖ мы еще не говорили. Но Тиаго хотел бы продолжить карьеру в Париже, однако не исключает и другие варианты. У него были хорошие отношения с "Миланом". Если не переподпишем контракт с "ПСЖ", то все возможно", - цитирует Tuttomercatoweb Тониетто.

Отметим, что футболист играл за "Милан" с 2009 по 2012 год.

35-летний Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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