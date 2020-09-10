Агент Тикиньо отреагировал на слухи об интересе "Локомотива"
Лусио Араузио, агент форварда "Порту" Тикиньо, подтвердил наличие переговоров с московским "Локомотивом".
"Да, действительно мы ведём переговоры и прорабатываем детали. Могу сказать, что "Локомотив" пока что не присылал в "Порту" официальных бумаг с предложением. Посмотрим, что будет дальше. Шансы, что Тикиньо окажется в России, есть", - сказал агент.
Тикиньо выступает за "Порту" с января 2017 года, сыграл 140 матчей, забил 65 голов и сделал 19 ассистов.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил за нападающего 10 миллионов евро, но "драконы" ответили отказом.
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