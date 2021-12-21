Агент Тикнизяна прокомментировал слухи вокруг выбора сборной

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Агент Тикнизяна прокомментировал слухи вокруг выбора сборной

Фото инстаграм Наира Тикнизяна

Александр Клюев, агент полузащитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, рассказал, за какую сборную собирается выступать его клиент.

Напомним, что 22-летний футболист заигран за российскую молодёжку, однако в его приглашении также заинтересована Армения.

"Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность. Он настроен на то, чтобы играть за Россию", - сказал агент.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл за "Локо" 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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