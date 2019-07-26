Агент Тила отреагировал на слухи о скором переходе голландца в "Спартак"
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "АЗ Алкмара" Гуса Тила, дал комментарии касательно информации о скором переходе своего клиента в московский "Спартак".
"Это правда, что Гус очень близок к переходу в "Спартак", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 21-летнего голландца более 10 миллионов евро.
Самому Тилу "красно-белые" намерены предложить контракт с зарплатой в несколько раз превышающей его нынешний оклад (250-350 тысяч евро в год).
Не пропустите: Тил хочет перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Тила отреагировал на слухи о скором переходе голландца в "Спартак"
-
Вальверде подтвердил намерение "Барселоны" усилиться левым защитником
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 22-летним вратарем и отправил его в аренду
-
Боккетти рассказал, почему уехал из России
-
Официально: Соро - игрок "Реала"
-
Новичок "Краснодара" Кабелла выбрал игровой номер
-
Тил хочет перейти в "Спартак"
-
"Барселона" назвала дату возвращения Суареса к тренировкам с командой
-
Самедов опроверг слухи о переговорах с "Рубином"
-
Мика Ричардс объявил о завершении карьеры
-
"Зенит" сделал предложение по защитнику "Уфы" Круговому
-
Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"
-
"Рома" включилась в борьбу за Икарди
-
"Спартак" возобновил интерес к голландскому хавбеку Тилу
-
Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года
-
Дебют Глушакова за "Ахмат" снова откладывается
-
В Испании разгорается скандал из-за изменений в календаре Ла Лиги
-
Гаттузо может возглавить китайскую команду
-
Жены двух украинских футболистов неожиданно завершили боксёрский спарринг
-
Самедов близок к переходу в "Рубин"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23