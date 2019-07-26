Агент Тила отреагировал на слухи о скором переходе голландца в "Спартак"

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Агент Тила отреагировал на слухи о скором переходе голландца в "Спартак"

Фулько ван Куперен, агент полузащитника "АЗ Алкмара" Гуса Тила, дал комментарии касательно информации о скором переходе своего клиента в московский "Спартак".

"Это правда, что Гус очень близок к переходу в "Спартак", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 21-летнего голландца более 10 миллионов евро.

Самому Тилу "красно-белые" намерены предложить контракт с зарплатой в несколько раз превышающей его нынешний оклад (250-350 тысяч евро в год).

Не пропустите: Тил хочет перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru
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