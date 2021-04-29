Агент Тила поделился информацией о будущем Гуса в "Спартаке"

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Фулько ван Куперен, который представляет интересы хавбека "Спартака" Гуса Тила, высказался касательно новостей о вероятном возвращении 23-летнего футболиста в московский клуб.

Напомним, сейчас игрок выступает на правах аренды за "Фрайбург".

"Пока достоверной информации о возвращении Тила нет. Да, в "Спартаке", скорее всего, поменяется главный тренер, но пока будущее Гуса остается неизвестным. Нужно еще подождать и посмотреть, что делать дальше", — приводит слова ван Куперена Sport24.

В текущем сезоне Тиль успел провести за "красно-белых" 3 матча, не отметившись результативными действиями.

В сентябре полузащитник перешел в аренду во "Фрайбург" на один сезон с возможностью продления на год. За немецкий клуб 23-летний нидерландский хавбек сыграл 13 матчей и забил 4 гола.