Агент Тиля высказался об организации в "Спартаке"
Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен
Агент Фулько Ван Куперен, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Гуса Тила, который перешел в "Фейеноорд" на правах аренды, высказался об организации работы в московском клубе.
"Гус отправится в "Фейенорд", чтобы вновь поиграть у своего старого тренера и вернуться на поле, а также на тот уровень, на котором он был.
Мы очень довольны тем, как московский "Спартак" помогает Гусу вернуться в игру. Это очень профессиональный и хорошо организованный клуб", – сказал Ван Куперен.
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