Агент Ткаченко назвал единственный клуб, который боролся со "Спартаком" за Кокорина

Известный футбольный агент Герман Ткаченко утверждает, что московскому "Спартаку" удалось заполучить нападающего Александра Кокорина в условиях минимальной конкуренции.

"Спартак" - единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще. Давайте проанализируем. "Динамо" сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, "Рубин" тоже вышел. "Локо", когда увидел, что надо давать агентские и подъёмные, тоже отказался. Политическая, нефутбольная история по Кокорину была только в "Зените". В команду был чётко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба.

Но был один клуб, который боролся за Кокорина, - это "Сочи". Президент клуба [Борис Ротенберг] - представитель очень влиятельной семьи в России, в частности, в РЖД. Конечно, он мог просить "Локомотив" не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста. Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому скажу: если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и "Спартак", - сказал агент.

В итоге 29-летний Кокорин заключил со "Спартаком" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год. Форвард провёл за "красно-белых" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Агент Гурцкая рассказал о несостоявшемся переезде Кокорина в Европу. | http://soccernews.ru