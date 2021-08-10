Агент Ткаченко объяснил, почему "Краснодар" не продаст Сафонова даже за 50 миллионов евро

Теги матвей сафоновкраснодарбрайтон & хоув альбион

Агент Ткаченко объяснил, почему "Краснодар" не продаст Сафонова даже за 50 миллионов евро

Фото сайт "Краснодара"

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что уход вратаря Матвея Сафонова из "Краснодара" невозможен.

"Сафонов и "Брайтон"? Это не утка, хорошо знаю главного скаута "Брайтона". Сафонов подходит по своим качествам для этого клуба. Но Матвей в "Брайтоне" - это невозможно! "Краснодар" не продаст его никогда. Сафонов для них символ. Они могут дрогнуть, только если это будет какой-то топ-клуб. Если "Брайтон" даст 50 миллионов евро за Сафонова, клуб его не продаст. Могу поспорить", - заявил Ткаченко.

Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду он выступает с августа 2017 года, сыграл 85 матчей и пропустил 106 голов.

Рыночная стоимость российского голкипера оценивается в 14 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов