Агент Ткаченко объяснил, почему "Краснодар" не продаст Сафонова даже за 50 миллионов евро
Фото сайт "Краснодара"
Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что уход вратаря Матвея Сафонова из "Краснодара" невозможен.
"Сафонов и "Брайтон"? Это не утка, хорошо знаю главного скаута "Брайтона". Сафонов подходит по своим качествам для этого клуба. Но Матвей в "Брайтоне" - это невозможно! "Краснодар" не продаст его никогда. Сафонов для них символ. Они могут дрогнуть, только если это будет какой-то топ-клуб. Если "Брайтон" даст 50 миллионов евро за Сафонова, клуб его не продаст. Могу поспорить", - заявил Ткаченко.
Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду он выступает с августа 2017 года, сыграл 85 матчей и пропустил 106 голов.
Рыночная стоимость российского голкипера оценивается в 14 миллионов евро.
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