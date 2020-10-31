Агент Ткаченко оценил судейство в РПЛ
Известный футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о работе судей в матчах чемпионата России.
"Считаю, что подсуживания нет. Я хороший лакмус в этой ситуации. Смотрю матч, после игры разговариваю с одним президентом клуба, он говорит, что их засудили. Через час звоню другому, он жалуется на арбитров и говорит, что убивали их. Общий баланс. Руководителям всех клубов надо понять, что медиапространство спартаковское. И не потому, что этот клуб всех купил, а потому что количество болельщиков самое большое, как и больше всего их представителей в СМИ и социальных сетях, а медиа сильно влияют на восприятие судейства", - сказал Ткаченко.
Накануне экспертно-судейская комиссия РФС признала две результативные ошибки в пользу "Спартака" в матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
После той игры генеральный директор "быков" Владимир Хашиг обрушился с критикой судейства и соперника, который радовался победе над конкурентом.
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