Агент Ткаченко рассказал о ходе переговоров между "Локомотивом" и "Сельтой" по Смолову
Герман Ткаченко, агент форварда "Сельты" Фёдора Смолова, сделал важное заявление о будущем своего клиента.
Напомним, что россиянин выступает за испанский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит московскому "Локомотиву".
"Сельта" сделала предложение о выкупе. Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей ещё острый. Понятно, что сегодня испанский клуб не может платить всё сразу. "Локо", если нуждается в деньгах, то как можно скорее. Здесь есть сфера для моей работы, как договориться. Жду, когда всё закончится, чтобы Федя принял это решение.
Он в целом хочет остаться. В Виго ему нравится. Но как и для любого спортсмена, если тебя меняют на 50-й минуте, он в эти моменты злится. Сейчас у него непростое решение. Зато я в спокойной ситуации. Знаю, что он не останется без контракта. Есть соглашение с "Локомотивом", есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов. Понятно, что "Сельта" - приоритет", - сказал агент.
В составе галисийской команды 30-летний Смолов забил 2 гола в 14 матчах.
Не пропустите: Антон Миранчук оценил игру Смолова в составе "Сельты". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|14
|20
|Эспаньол
|20
|14