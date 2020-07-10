Агент Ткаченко рассказал о ходе переговоров между "Локомотивом" и "Сельтой" по Смолову

Герман Ткаченко, агент форварда "Сельты" Фёдора Смолова, сделал важное заявление о будущем своего клиента.

Напомним, что россиянин выступает за испанский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит московскому "Локомотиву".

"Сельта" сделала предложение о выкупе. Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей ещё острый. Понятно, что сегодня испанский клуб не может платить всё сразу. "Локо", если нуждается в деньгах, то как можно скорее. Здесь есть сфера для моей работы, как договориться. Жду, когда всё закончится, чтобы Федя принял это решение.

Он в целом хочет остаться. В Виго ему нравится. Но как и для любого спортсмена, если тебя меняют на 50-й минуте, он в эти моменты злится. Сейчас у него непростое решение. Зато я в спокойной ситуации. Знаю, что он не останется без контракта. Есть соглашение с "Локомотивом", есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов. Понятно, что "Сельта" - приоритет", - сказал агент.

В составе галисийской команды 30-летний Смолов забил 2 гола в 14 матчах.

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