Агент Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Известный футбольный агент Герман Ткаченко подтвердил, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба действительно мог оказаться в "Тоттенхэме".

"Я разговаривал с Жозе [Моуринью]. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: "I need bench-option for Kane". Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: "Возьмите Дзюбу". Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры... Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов", - сказал Ткаченко.

Напомним, что "Тоттенхэм" интересовался Дзюбой в январе 2020 года. По некоторым данным, сделку заблокировал "Зенит".

В этом сезоне 32-летний форвард сделал 1 ассист в 4 матчах в составе "сине-бело-голубых".

Не пропустите: Карпин высказался о возможной встрече с Дзюбой. | http://soccernews.ru