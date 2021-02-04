Агент Ткаченко рассказал об информационных манипуляциях вокруг "Анжи" в эпоху Керимова

Известный футбольный агент Герман Ткаченко признался, что про "Анжи" было много неправдивых слухов, когда клубом владел Сулейман Керимов.

"Когда мы купили Это′О, в итальянской прессе написали, что "Анжи" заплатил 54 миллиона евро. А мы заплатили 24 или 26 - сейчас могу в цифрах ошибаться, но за порядок отвечаю. И Сулейман [Керимов] чётко знал все детали сделки. Однажды к нему пришёл один влиятельный футбольный руководитель и заявил: "Я вчера обедал с Массимо Моратти. Из 54 за Это′О он лично Герману отдал 15". Но Керимов-то знает, что мы 24 заплатили! Он рассказал мне эту историю, посмеявшись. А дело было в том, что этот руководитель сам хотел стать президентом "Анжи".

Перед Гусом Хиддинком мы вели переговоры с Диком Адвокатом, который попросил зарплату 15 миллионов евро. И этот руководитель говорил Адвокату: "Меня сделают президентом, а ты придёшь тренером". Дик сам говорил мне это, когда мы обсуждали возможность его прихода в клуб. В общем, пустой болтовни вокруг "Анжи" было очень много. В этой истории я не был агентом, отстаивал и работал только на интересы клуба. Конечно, все меня ненавидели. Потому что люди живут в логике презумпции виновности. Но это не так", - сказал агент.

Напомним, что Ткаченко в эпоху Керимова входил в совет директоров "Анжи".

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