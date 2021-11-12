Агент Ткаченко: "Возможно, Федун - лучший футбольный президент в России"

Фото твиттер "Фратрии"

Известный футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о владельце "Спартака" Леониде Федуне.

"Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьёзно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведёт себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис", - сказал Ткаченко.

65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.

В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на девятом месте, набрав 19 очков в 14 турах.

Не пропустите: Стало известно возможное наказание для журналиста Борзыкина за оскорбление Федуна. | http://soccernews.ru