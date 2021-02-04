Агент Ткаченко высказался об обвинениях в адрес Красножана за сдачу матча "Локомотив" - "Анжи"
Известный футбольный агент Герман Ткаченко отрицает, что "Анжи" подкупил бывшего главного тренера "Локомотива" Юрия Красножана в 2011 году.
Напомним, что тогдашний президент "железнодорожников" Ольга Смородская обвинила наставника в сдаче матча и вскоре уволила его.
"Это была чушь, придуманная ею, на злости принятая и растиражированная", - заверил Ткаченко.
Ранее сам Красножан заявил, что Смородская живёт в бредовой реальности.
Не пропустите: Агент Ткаченко рассказал об информационных манипуляциях вокруг "Анжи" в эпоху Керимова. | http://soccernews.ru
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