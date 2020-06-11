Агент Толиссо опроверг интерес "Манчестер Юнайтед" к футболисту
Агент полузащитника "Баварии" Корантена Толиссо прокомментировал информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
"Никаких переговоров с "МЮ" я не веду. На данный момент Толиссо травмирован.
Его возвращение на поле - абсолютный приоритет на данный момент", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что представители "красных дьяволов" общались с окружением француза. "Бавария" готова отпустить хавбека за 41 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему французу также проявлял "Интер".
В этом сезоне Толиссо провел 24 игры, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.
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