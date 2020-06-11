Агент Толиссо опроверг интерес "Манчестер Юнайтед" к футболисту

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедкорентен толиссо

Агент Толиссо опроверг интерес "Манчестер Юнайтед" к футболисту

Агент полузащитника "Баварии" Корантена Толиссо прокомментировал информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

"Никаких переговоров с "МЮ" я не веду. На данный момент Толиссо травмирован.

Его возвращение на поле - абсолютный приоритет на данный момент", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что представители "красных дьяволов" общались с окружением француза. "Бавария" готова отпустить хавбека за 41 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему французу также проявлял "Интер".

В этом сезоне Толиссо провел 24 игры, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" подготовил конкретное предложение по ван де Беку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глава Ла Лиги: "Если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, придется закрыть клубы на базах"

Глава Ла Лиги: "Если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, придется закрыть клубы на базах"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов