Агент Тони Крооса рассказал, сколько будет стоит трансфер Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Фолькер Струт, представитель немецкого хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса рассказал о трансфере норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и поделился информацией о том, во сколько это обойдется.

"Переход Холанда состоится в 2022 году, потому что у него есть пункт об отступных.

Полный пакет с учётом пятилетней зарплатой и комиссиями для Мино Райолы (агента Холанда) составит от 250 до 300 миллионов евро", - сказал Струт.

Напомним, что летом 2022 года в контракте Холанда с "Боруссией" активируется пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.

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