Агент: "Торрес точно не останется в Европе"

Антонио Санс, агент форварда "Атлетико" Фернандо Торреса, высказался касательно возможного ухода игрока из клуба летом.

По словам представителя футболиста, испанский форвард точно не останется в Европе.

"В Европе его не будет. Пока ничего конкретного, только интерес. Есть один вариант в США, другой – в Китае", - сказал он.

В текущем сезоне Торрес сыграл в 20-ти матчах Примеры, забив два гола.

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