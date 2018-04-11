Агент: "Торрес точно не останется в Европе"

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Агент: "Торрес точно не останется в Европе"Антонио Санс, агент форварда "Атлетико" Фернандо Торреса, высказался касательно возможного ухода игрока из клуба летом.

 

По словам представителя футболиста, испанский форвард точно не останется в Европе. 

"В Европе его не будет. Пока ничего конкретного, только интерес. Есть один вариант в США, другой – в Китае", - сказал он.

В текущем сезоне Торрес сыграл в 20-ти матчах Примеры, забив два гола.

Читайте: Фернандо Торрес анонсировал свой уход из "Атлетико" | http://soccernews.ru

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