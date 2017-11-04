Агент: "Торрейра отлично подошел бы "Интеру"

Агент хавбека "Сампдории" Лукаса Торрейры поделился мнением о будущем своего клиента.

"Лукас очень доволен в "Сампдории", он благодарен руководству клуба за то, что они поверили в него. Не знаю, заинтересован ли Спаллетти в трансфере Торрейры, но я уверен, что он отлично подошел бы "Интеру". Так или иначе, я не сомневаюсь, что летом у моего клиента будет достаточно предложений" - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико".

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