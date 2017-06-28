Агент: "Тот клуб, который очень хочет Селезнева, выбирая между ним и Фернандо Торресом, выбрал Евгения"

Иван Пироженко, являющийся агентом форварда "Карабюкспора" Евгения Селезнева, сообщил, что его клиент покинет клуб.

"Тот клуб, который очень хочет Селезнева, выбирая между ним и Фернандо Торресом, выбрал Евгения. Они видели, как он играет. Это их ментальность, ее нужно понимать. Они видели, как он играет, забивает, делает результат. Торрес - это другой статус, большая зарплата, с ним нужно очень много индивидуально работать, и не понятно, как повлияет его присутствие на команду. Поэтому однозначно Селезнев" - приводят слова агента украинские СМИ.

Селезнев стал игроком "Карабюкспора" прошедшей зимой, ха это время он сыграл 16 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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