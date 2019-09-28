Агент Трабукки надеется, что Гаттузо будет работать в России

Теги дженнаро гаттузомарко трабукки

Агент Трабукки надеется, что Гаттузо будет работать в России

Известный футбольный агент Марко Трабукки выразил надежду, что итальянский тренер Дженнаро Гаттузо трудоустроится в РПЛ.

"С возвращением в Россию, мистер! Надеюсь, в этот раз вы задержитесь здесь", - написал Трабукки в твиттере, прикрепив совместное фото с экс-наставником "Милана".

Напомним, что Гаттузо прилетел в Москву для съёмок в программе "Инсайдеры" журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.

Накануне появилась информация, что 41-летнего специалиста могут позвать обратно в "Милан".

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