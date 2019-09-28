Агент Трабукки надеется, что Гаттузо будет работать в России
Известный футбольный агент Марко Трабукки выразил надежду, что итальянский тренер Дженнаро Гаттузо трудоустроится в РПЛ.
"С возвращением в Россию, мистер! Надеюсь, в этот раз вы задержитесь здесь", - написал Трабукки в твиттере, прикрепив совместное фото с экс-наставником "Милана".
Welcome back, in Russia, Mister! Hopefully you’ll stay for a while this time... pic.twitter.com/AzLSDJ4XEA— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) September 28, 2019
Напомним, что Гаттузо прилетел в Москву для съёмок в программе "Инсайдеры" журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.
Накануне появилась информация, что 41-летнего специалиста могут позвать обратно в "Милан".
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