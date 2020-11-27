Агент Трабукки рассказал, почему сорвались трансферы Азмуна и Кокорина в "Наполи"

Теги сердар азмуналександр кокориннаполимарко трабукки

Агент Трабукки рассказал, почему сорвались трансферы Азмуна и Кокорина в "Наполи"

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о несостоявшихся трансферах Сердара Азмуна и Александра Кокорина в "Наполи".

"Наполи" действительно интересовался Азмуном. Проблемой, как всегда, стало отсутствие гражданства Евросоюза. Кокорин в свое время также входил в их сферу интересов, однако тоже был вопрос с паспортом", - рассказал Трабукки.

Напомним, что вместо Азмуна "Наполи" подписал форварда "Лилля" Виктора Осимхена.

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