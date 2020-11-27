Агент Трабукки: "Скоро Шомуродова можно будет за полцены вернуть в Россию"

Известный футбольный агент Марко Трабукки поделился мыслями об октябрьском трансфере нападающего Эльдора Шомуродова из "Ростова" в "Дженоа".

"Шомуродова не ждёт ничего хорошего. В "Дженоа" игрок получает три хороших паса за 90 минут. Это явно не его. Это большая ошибка "Дженоа" и хорошая сделка "Ростова". Почему "Дженоа" купила игрока? Они просто сделали очень большую ошибку. Шомуродову нужен такой клуб, который много атакует. В котором есть свой Роман Ерёменко, делающий свои золотые передачи. А последний год у него и в "Ростове" был неудачный. При всей моей личной симпатии к Шомуродову, я боюсь, что это провальный трансфер. Скоро его за полцены можно будет вернуть в Россию", - уверен агент.

Напомним, что "Дженоа" заплатила за форварда 7,5 миллиона евро, ещё 1,5 миллиона прописаны в сделке в виде бонусов.

В составе "грифонов" Шомуродов сделал 1 ассист в 4 матчах.

Не пропустите: Глебов покрасил бороду в клубные цвета "Ростова". | http://soccernews.ru