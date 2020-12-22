Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в Россию
Известный итальянский агент Марко Трабукки дал комментарий касательно сегодняшней отставки Массимо Карреры из греческого АЕКа.
"Я уже пару недель не созванивался с Массимо. Что он планирует делать дальше - не знаю. Однако, в Россию он не вернется. Причину называть не буду — сказал Трабукки "СЭ".
56-летний специалист отметился победой со "Спартаком" в Чемпионате России и Суперкубке.
Читайте по теме: АЕК уволил Карреру | http://soccernews.ru
главное
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
Лента новостей
-
Сыграны первые матчи 1\16 Кубка Германии
-
"Барселона" продаст зимой ряд игроков
-
Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж: Салах должен ненавидеть "Реал"
-
"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"
-
Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в Россию
-
Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"
-
"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей
-
"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится
-
АЕК уволил Карреру
-
Индзаги не продлил контракт с "Лацио"
-
Зидан ответил Куману, который раскритиковал судейство в матчах "Реала"
-
"Милан" включился в борьбу за Эриксена
-
1
Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу
-
1
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера