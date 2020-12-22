Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в Россию

Теги массимо каррерамарко трабукки

Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в РоссиюИзвестный итальянский агент Марко Трабукки дал комментарий касательно сегодняшней отставки Массимо Карреры из греческого АЕКа.

"Я уже пару недель не созванивался с Массимо. Что он планирует делать дальше - не знаю. Однако, в Россию он не вернется. Причину называть не буду — сказал Трабукки "СЭ".

56-летний специалист отметился победой со "Спартаком" в Чемпионате России и Суперкубке.

Читайте по теме: АЕК уволил Карреру | http://soccernews.ru
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АЕК уволил Карреру

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