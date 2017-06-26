Агент: "Трансфер Руя в "Наполи" может состояться до конца июня"

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Агент: "Трансфер Руя в "Наполи" может состояться до конца июня"

Марио Гиффреди, являющийся агентом защитника "Ромы" Марио Руя, рассказал, что его агент перейдет в "Наполи".

"Клубу нужно найти замену, а это непросто. "Рома" работает на трансферном рынке по нескольким фронтам, что осложняет им задачу. Салах уже ушёл, Манолас и Паредес близки к смене команды - всем им нужно найти замену, поэтому переход Руя затягивается. Думаю, трансфер может состояться до конца июня" - приводит слова агента Radio Crc.

В прошедшем сезоне Руй из-за тяжелой травмы сыграл всего лишь пять матчей.

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