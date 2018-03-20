Агент: "Трансферная стоимость Алиссона зависит от "Ромы" и цен на рынке"

Агент голкипера "Ромы" Алиссона Зе Мария Нейс высказался о будущем своего клиента.

"Б езусловно, он является одним из лучших вратарей мира. Он любит "Рому" - это 100%. Его контракт? В настоящее время он сосредоточен на Серии А и Лиге Чемпионов. У нас - хорошие отношения с "Ромой". Мы не контактировали с "Ливерпулем". На данный момент Алиссон думает только о настоящем. Я не знаю, сколько он стоит. Его стоимость зависит от клуба и цен на рынке ", - цитирует агента Le 10 Sport.

Напомним, Эль-Шаарави останется в "Роме". | soccernews.ru