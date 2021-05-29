Агент Траоре рассказал, при каких условиях его клиент перейдет в российский клуб

Теги локомотив москваласина траореаякстрансферы

Агент Траоре рассказал, при каких условиях его клиент перейдет в российский клубФото: инстаграм Траоре

Раду Бордеяну, агент нападающего "Аякса" Лассина Траоре, не исключает, что его клиент может оказаться в России.

"Сейчас я занимаюсь трансфером Траоре из "Аякса". Я предлагал его услуги нескольким клубам из России. У нас есть предложение от дортмундской "Боруссии", однако если российские клубы по финансовым условиям предложат больше, он, разумеется, выберет Россию.

Это не алчность, а наше сегодняшнее реальное положение. Нужно выбирать там, где есть финансы и реально будешь играть, а не сидеть на скамейке запасных", - заявил агент.

В минувшем сезоне Траоре провел за основную команду "Аякса" 18 игр, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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