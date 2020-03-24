Агент тренера "Олимпиакоса" Мартинша подтвердил интерес со стороны клубов РПЛ

Санчо Фрейтас, агент наставника "Олимпиакоса" Педру Мартинша, отреагировал на слухи о желании московского "Локомотива" пригласить его клиента на пост главного тренера.

"Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство", - сказал агент.

Напомним, что летом истечёт контракт Мартинша с греческим клубом и он станет свободным агентом.

Под руководством португальского специалиста "Олимпиакос" идёт на первом месте в Суперлиге по итогам 26 туров.

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