Агент тренера "Олимпиакоса" Мартинша подтвердил интерес со стороны клубов РПЛ
Санчо Фрейтас, агент наставника "Олимпиакоса" Педру Мартинша, отреагировал на слухи о желании московского "Локомотива" пригласить его клиента на пост главного тренера.
"Многие клубы проявляют интерес и любопытство к Педру. Тем более он дал интервью, в котором сказал, что Россия ему очень интересна. Есть ли интерес со стороны российских клубов? Да, проявили любопытство", - сказал агент.
Напомним, что летом истечёт контракт Мартинша с греческим клубом и он станет свободным агентом.
Под руководством португальского специалиста "Олимпиакос" идёт на первом месте в Суперлиге по итогам 26 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19