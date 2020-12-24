Агент тренера "Сассуоло" отреагировал на интерес "Спартака"



Джузеппе Сапиенца, агент главного тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, прокомментировал информацию о том, что его подопечным интересуется московский "Спартак".

"Обычно то, что пишет La Gazzetta dello Sport — это серьезно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник", - приводит слова Сапиенцы Sport24.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил 41-летнему Де Дзерби зарплату в размере трех миллионов евро. Впрочем, итальянский специалиста отказался от переезда в Россию.

Напомним, что нынешний главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

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