Агент: "Тренерскому штабу сборной Италии следует последить за Кришито"
Известный агент Андреа Д'Амико призвал тренерский штаб сборной Италии обратить внимание на защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито.
"Надеюсь, Италия поедет на Чемпионат Мира в Россию. Немыслимо, что Кришито и Джовинко не вызываются в сборную. Тренерскому штабу стоит последить за Кришито - речь идет о капитане "Зенита", - цитирует Д'Амико TMW.
Напомним, сборная Италии гарантировала себе место в стыковых матчах европейской квалификации к ЧМ. | soccernews.ru
опрос
главное
-
В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации
-
Устроит только победа: Украина на своем поле сразится с Хорватией
-
Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира
-
Польша обыграла Черногорию и вышла на Чемпионат Мира
-
Гол Кейна с пенальти приносит Англии победу над Литвой
Лента новостей
-
Сакки: "Гвардиола – фантастический специалист!"
-
Далич: "Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно – ее главного тренера"
-
Хуанфран: "Атлетико" обязательно победит в Лиге Чемпионов"
-
Бирхофф не отпустит Лева в "Баварию"
-
Кокорин: "В критике нет ничего плохого, так всегда было"
-
Сборная Бразилии определилась с местом проживания во время ЧМ-2018
-
Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора
-
В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации
-
Устроит только победа: Украина на своем поле сразится с Хорватией
-
"Локомотив" сыграл вничью с минским "Динамо" в товарищеском матче
-
Пирло отказался войти в тренерский штаб "Челси"
-
Мвила хочет получить от московского "Динамо" 170 миллионов рублей
-
Ройс может перейти в "Интер"
-
Стракан: "Шотландия не может изменить генетику"
-
Невероятный промах голландского футболиста с 10 метров
-
Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью
-
Муслин: "Уверен, что Сербия победит Грузию"
-
Андре Гомеш: "Я не говорил, что Месси определяет состав "Барселоны"
-
Германия - Азербайджан - 5:1, Норвегия - Северная Ирландия - 1:0 (обзор)
-
Германия повторила собственный мировой рекорд по количеству побед подряд в квалификациях ЧМ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1