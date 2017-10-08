Агент: "Тренерскому штабу сборной Италии следует последить за Кришито"

Известный агент Андреа Д'Амико призвал тренерский штаб сборной Италии обратить внимание на защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито.

"Надеюсь, Италия поедет на Чемпионат Мира в Россию. Немыслимо, что Кришито и Джовинко не вызываются в сборную. Тренерскому штабу стоит последить за Кришито - речь идет о капитане "Зенита", - цитирует Д'Амико TMW.

Напомним, сборная Италии гарантировала себе место в стыковых матчах европейской квалификации к ЧМ. | soccernews.ru