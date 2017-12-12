Агент: "Туран может остаться в "Барселоне"

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Агент: "Туран может остаться в "Барселоне"Агент вингера каталонской "Барселоны" Арды Турана Ахмет Бюлют высказался о будущем своего клиента.

"Мы обеспокоены ситуацией с Ардой. Он не играл даже и 10-ти минут. Мы уважаем Эрнесто Вальверде. Но я не могу понять, как он может судить об игроке, который не выходит на поле. Арда забил 13 мячей, когда Неймар был травмирован, он полностью отдавался играм, когда ему предоставляли такую возможность.

Я говорил с несколькими клубами по Арде, но я не могу назвать их. Я попытаюсь завершить переговоры в январе, но если мы не сможем договориться с этими командами, он останется в "Барсе", - цитирует Бюлюта le10sport.

Напомним, защитник "Барселоны" поддержал Роналду. | soccernews.ru

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