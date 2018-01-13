Агент: "Туран на 99 процентов игрок "Истанбул ББ"

Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Булут заявил, что его клиент в скором времени вернется в Турцию.

По словам представителя турка, Туран близок к подписанию контракта с "Истанбулом ББ".

"Все идет по плану. Окончательное решение будет принято очень скоро. Мы уже дали согласие "Истанбулу", Турана все устроило в контракте. Нужно уладить еще пару деталей, нужен ответ "Барселоны". Шансы на закрытие сделки – более 99 процентов", - сказал он.

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