Агент: "Туран на 99 процентов игрок "Истанбул ББ"

Теги истанбул ббарда туранбарселона

Агент: "Туран на 99 процентов игрок "Истанбул ББ"Агент полузащитника "Барселоны"  Арды Турана  Ахмет Булут заявил, что его клиент в скором времени вернется в Турцию.

По словам представителя турка, Туран близок к подписанию контракта с "Истанбулом ББ".

"Все идет по плану. Окончательное решение будет принято очень скоро. Мы уже дали согласие "Истанбулу", Турана все устроило в контракте. Нужно уладить еще пару деталей, нужен ответ "Барселоны". Шансы на закрытие сделки – более 99 процентов", - сказал он.

Читайте: Инлер прокомментировал возможный переход Турана в "Истанбул" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов