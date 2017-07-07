Агент: "Туран останется в "Барселоне"

Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Бюлют заявил, что его клиент не собирается переходить в другой клуб.

"Арда останется в "Барселоне". У него есть еще 3 года по контракту", - приводит слова Бюлута AS.

Ранее сообщалось, что интерес к турецкому хавбеку проявляет "Арсенал".

30-летний Туран выступает за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 55 матчей и забил 15 голов.

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