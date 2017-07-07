Агент: "Туран останется в "Барселоне"

Теги барселонаарда туран

Агент: "Туран останется в "Барселоне"

Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Бюлют заявил, что его клиент не собирается переходить в другой клуб.

"Арда останется в "Барселоне". У него есть еще 3 года по контракту", - приводит слова Бюлута AS.

Ранее сообщалось, что интерес к турецкому хавбеку проявляет "Арсенал".

30-летний Туран выступает за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 55 матчей и забил 15 голов.

Не пропустите: Тельо: "Я бы советовал Себальосу перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов