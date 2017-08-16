Агент: "Турана не будет в "Галатасарае"

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Агент: "Турана не будет в "Галатасарае"Агент полузащитника "Барселоны" Арды Турана Ахмет Бюлют не подтвердил информацию о возвращении своего клиента в турецкий чемпионат.

По информации местной прессы, "Галатасарай"​ договорился об аренде 30-летнего игрока сборной Турции.

"Новость о том, что Арда Туран согласился на переход в "Галатасарай" неверна. Я не разговаривал с "Барселоной" о трансфере", - сказал он.

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