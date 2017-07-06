Агент Турана озадачил "Барселону" своим заявлением

Агент вингера каталонской "Барселоны" Арды Турана Ахмет Бюлют озадачил своим заявлением руководство "сине-гранатовых", информирует Mundo Deportivo.

Так, представитель турецкого футболиста заявил: " Арда останется в "Барселоне". У него есть трех летний контракт, и 12 июля он прибудет в тренировочный лагерь команды. В этом вопросе ничего нового нет ".

Однако это заявление полностью противоречит намерениям руководства "Барсы", которое рассчитывает получить средства на усиление состава с продажи Турана.

Напомним, "Барселона" отклонила предложение одного из грандов по своему ведущему игроку. | soccernews.ru