Агент Туре объяснил решение Яя трудоустроиться в "Ахмат"

Фото: инстаграм Яя Туре/Автор неизвестен

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста Яя Туре, прокомментировал назначение ивуарийца в тренерский штаб грозненского "Ахмата".

"Конечные обязанности Яя при Талалаеве лучше узнать у Андрея Викторовича, но то, что Туре пришел в штаб "Ахмата", – правильный шаг со стороны клуба. Спасибо за приглашение и за то, что Талалаев не испугался, что в его штаб придет фигура такой величины, бывший футболист, который хочет стать тренером. Туре выиграл все на уровне клубного футбола, и его приглашение в "Ахмат" очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всем мире. Ни одна страна не пройдет мимо такой новости, все будут следить за "Ахматом" и за тем, как клуб развивается. Яя в нерабочее время будет играть и проводить мероприятия с мальчишками из Грозного. Это увеличит желание и любовь к футболу для чеченской молодежи и детей. Туре едет именно работать", – приводит слова Селюка "Чемпионат".

Ранее Туре в тренерском штабе донецкого "Олимпика".

38-летний Туре в бытность футболистом выступал за "Беверен", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити", вновь "Олимпиакос" и "Циндао Хайню".

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