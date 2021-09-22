Агент Тюкавина рассказал об интересе к игроку в РПЛ
Фото: инстаграм Тюкавина/Автор неизвестен
Алексей Сафонов, агент форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об интересе к футболисту со стороны других клубов.
"Время от времени возникают предложения по Тюкавину, ребята звонят. Зачем я буду игроку выкладывать все варианты?
Костя в данный момент игрок "Динамо", и это в какой-то степени неуважение к футбольному клубу «Динамо». По Косте мы сразу так и сказали, что он игрок этого клуба. Потому что были разговоры о «Локомотиве», еще о ком-то. Сказали, что у нас действующий контракт, и не собираемся в этом сезоне никуда переходить. Футболист должен играть и не отвлекаться", - сказал Сафонов.
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