Агент Тюкавина высказался о возможном переходе форварда в "Зенит"

Фото: инстаграм Тюкавина/Автор неизвестен

Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о будущем молодого форварда.

– Откуда берется информация об интересе "Челси", "Манчестер Сити" к Тюкавину? Кому это может быть выгодно?

– Возможно, это кому-то выгодно. Я уже замучился об этом говорить, у Кости есть определенные цели именно в "Динамо" – выиграть медали. Не хочется на это даже отвлекаться. Бывает, журналистам нечего делать, пишут иногда такую хрень.

– Через сколько в принципе Тюкавину стоит уезжать?

– Как минимум этот и следующий сезоны ему в идеале стоит провести в России. Поиграть, быть одним из ведущих футболистов в своей команде, закрепиться в первой сборной. И вот тогда уже можно уезжать. Получать стабильную хорошую зарплату. Соответственно, к тому моменту все клубы, предлагающие по 20 копеек, отвалятся.

Надо приезжать готовым, а просто куда-то отправиться, лишь бы за рубеж, это не совсем правильно. Но понятно, что уезжать надо желательно до 23 лет. А чтобы играть в Европе в 18 лет, надо жить там, как Черышев.

– Вы говорили, что по нему были запросы от "Локомотива\", других клубов. Летом Азмун уйдет из "Зенита", будущее Дзюбы тоже не совсем ясно. Не получится так, что летом "Зенит" даст больше всех и Константин решится уехать в Питер?

– Никогда не говори никогда. Мы с Костей не раз обсуждали это. У него на первом месте футбол. У него глаза горят, он и в клубе, и в сборной остается на поле после тренировок. На 90-95 процентов он в России нигде не хочет играть, кроме "Динамо".

Если бы на первом месте стояли деньги, это одна история, но когда решалось, продлит он контракт или нет, были предложения гораздо больше, чем у «Динамо». Но он сделал свой выбор, здесь его воспитали, здесь ему комфортно. Ему нравится философия, тренировочный процесс Шварца, он получает удовольствие. Плюс с ним играют ребята, вместе с которыми он рос. Это немаловажно.

– Получается, если летом "Зенит" выйдет с предложением, оно даже не будет рассматриваться?

– Я думаю, что нет, – сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 14 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола.

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