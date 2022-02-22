Агент Тюкавина высказался об интересе "Боруссии" Дортмунд к игроку

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Агент Тюкавина высказался об интересе "Боруссии" Дортмунд к игроку

Фото: инстаграм Тюкавина\Автор неизвестен

Алексей Сафонов, представитель форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал слухи об интересе "Боруссии" Дортмунд к нападающему.

"Я тоже слышал, что "Боруссия" хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался", - приводит слова Сафонова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 20 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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