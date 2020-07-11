Агент: "У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры"

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о будущем нападающего Александра Кокорина.

"Мне стало известно, что у Кокорина был отличный вариант с одним из испанских топ-клубов. Однако сделка сорвалась по независящим от футболиста причинам: в клубе новый менеджмент и главный тренер.

Кокорин - номер один на российском рынке среди форвардов. Для него в приоритете возвращение в "Зенит". Однако у него есть предложения как минимум от трeх клубов РПЛ", - заявил агент.

На данный момент Кокорин находится в аренде в "Сочи". Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июля.

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