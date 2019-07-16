Агент: "У Коутиньо огромная привязанность к "Ливерпулю"
Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, порассуждал о будущем своего клиента.
"Я знаю, что "Барселона" не хочет продавать Филиппе. Каталонцы приложили огромные усилия, чтобы подписать его. Сейчас стороны довольны сотрудничеством и прекращать его не планируют. Интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"? Это великий клуб, который мы уважаем. Но переход Коутиньо туда практически нереален.
Филиппе будет очень сложно играть в составе соперника "Ливерпуля", ведь у него огромная привязанность к этому клубу. Он провёл там великолепный период. Его сердце по-прежнему с "Ливерпулем". Безусловно, если Коутиньо вернётся в АПЛ, он выберет "Ливерпуль", но на данный момент осуществить такую сделку будет сложно", - цитирует агента talkSPORT.
27-летний Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год, после чего ушёл в "Барселону" за 145 миллионов евро.
Контракт звёздного бразильца с "блауграной" рассчитан до июня 2023 года. Интерес к нему проявляет ПСЖ.
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|Вулверхэмптон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
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|52
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|38
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