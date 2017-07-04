Агент: "У Лодыгина нет предложений от других команд, он остается в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгин

Агент: "У Лодыгина нет предложений от других команд, он остается в "Зените"
Агент вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина Хельмут Рихтер заявил, что его клиент не покинет клуб.

"У Лодыгина еще два года контракта с "Зенитом", он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд", - приводят слова Лодыгина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Лодыгин может перейти в один из греческих клубов. В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в чемпионате России и пропустил девять мячей. После зимнего перерыва он сел в запас. 

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