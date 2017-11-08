 Агент: "У Ляказетта нет конфликта с Венгером"



Агент нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта Дэвид Вендители опроверг информацию о том, что между его клиентом и главным тренером команды Арсеном Венгером произошел конфликт.

"Никакого конфликта между Ляказеттом и Венгером нет. Алекс часто попадает в основу. Конечно, он хотел выйти на поле в матче против "Манчестер Сити" с первых минут, но тренер объяснил, что оставил его в запасе по тактическим соображениям", - приводит слова Вендители SFR Sport.

Напомним, что форвард остался в запасе в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:3).

В этом сезоне 26-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 12 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

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